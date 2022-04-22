Diyarbakır’da minibüste 8 Bangladeşli yakalandı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesi karayolu üzerinde seyir halindeki bir minibüsü durduran jandarma ekipleri yurda kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 8 Bangladeşliyi yakaladı. Bu kişileri para karşılığı yurda sokulmasına aracılık eden ve organizatörlük yapan kişi yakalanırken, Bangladeşlilerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sırasında Hazro İlçesinden Diyarbakır'a doğru seyir halindeki bir minibüs yol kontrolü yapılan uygulama noktasında durduruldu. Kapalı minibüs içinde Bangladeş uyruklu 8 kişi yakalandı.

Bu kişileri para karşılığında yurda sokarak aracılık eden organizatör olduğu belirlenen A.D adlı kişi de yakalanarak gözaltına alındı. 6458 sayılı yabancılar ve uluslar arası koruma kanununa muhalefet etmekten idari para cezasına çarptırılan A.D, çıkarıldığı adli makamlarca da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurda kaçak yollardan giriş yaptıkları belirlenen 8 Bangladeş uyruklu kişiye de adli ve idari işlem yapıldıktan sonra düzensiz göçmen Malatya Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilerek sınır dışı edildi.