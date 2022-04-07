Dolandırıcılardan yeni taktik: İcra ile korkutuyorlar

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili konuştu. Eryılmaz, cep telefonlarına gelen 'icra borcu' mesajlarına ve icra borcu ile ilgili gelen aramalara dikkat edilmesi yönünde tüketicileri uyardı.

Kemal ATLAN

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Dolandırıcıların yeni yöntemiyle ilgili konuşan TÜKDES Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, “Telefonlara gelen icra borcu mesajlarına dikkat edilmeli” dedi.

“PANİK HALİNDEN YARARLANIP, ÖDEME YAPILMASINI İSTİYORLAR”

Genel Merkez Tüketici Adaleti Komisyonu Başkanı Av. Hayri Eryılmaz, tüketicilerin uğramış olduğu mağduriyetlerin çözümü noktasında gayret sarf ettiklerini ve son günlerde tüketicilerin icradan arandıkları belirtilerek dolandırıldığını ve dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Eryılmaz, “Hukuk bürosu adı altında bir takım kişilerin vatandaşlarımıza mağduriyetler yaşattığı şikayetleri gelmektedir. Son zamanlarda basın yayın organlarına da yansıyan bu kişiler, tüketicilerimizi arayarak veya mesaj atarak ‘icra borcunuz hukuk ofisimize devredildi ödeme yapmanız gerekiyor’ gibi yalan beyanlarla veya ‘almış olduğunuz ürünün kargo ücretini icraya veriyoruz’ tehdidiyle, mütemadiyen mesaj atarak vatandaşlarımızın içinde bulunduğu panik halinden yararlanıp ödeme yapmasını istiyorlar” dedi.

“PANİK YAPMAMAK ŞART “

Öncelikle tüketicilerin, bu veya buna benzer bir konuda kendilerini arayarak ulaşan kişiyi dikkatlice dinlemelerini, mesaj atılması durumunda ise panik yapılmaması ve soğukkanlı olunması gerektiğini vurgulayan Eryılmaz şöyle konuştu:

“Kötü niyetli olan bu kişiler tüketicilerim izin içinde bulunduğu telaş ve çaresizlik halinden faydalanmaktır. Takibi e-devlet ile öğrenmek mümkün. Yasalarımızla sabit olduğu üzere borçlu kişinin borcundan nasıl haberdar edileceği bellidir.

Alacaklı tarafından, aleyhinize herhangi bir icra takibi başlatılmış olursa, ilgili icra dairesince size ‘tebligat’ gönderilmesi gerekmektedir. Şayet yine de tereddüte düşülmüş ise tüketicilerimizin yapması gereken şey, iletişime geçen şahıstan ilgili dosyanın numarasını istedikten sonra kendi e devlet sistemleri üzerinden tarafı bulunduğu mevcut dava veya icra takibi olup olmadığını kontrol etmek olacaktır.

Eğer bu sorgulama sonucunda adınıza açılmış herhangi bir icra takibi veya dava mevcut değilse ya da verilen dosya numarası uyuşmuyorsa, tarafınıza gelen mesaj veya aramanın sizi dolandırmak maksatlı olması muhtemeldir.”

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