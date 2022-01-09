Domuzlardan bıkan narenciye üreticileri avcılardan yardım istedi

Adana'da narenciye üreten çiftçiler, ağaçlara dadanan domuzlarla baş edemeyince avcılardan yardım istedi

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Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Yüreğir Mahallesi’nde narenciye üreticiliği yapan çiftçiler, domuzlardan bıktı.

Mehmet Güler ve Murat Kahya adlı üreticiler “Portakal ve mandalina ağaçlarımızdan tam meyveleri toplayacağımız günlerde domuzlar sürüler halinde ortaya çıkıyorlar. Ağaçlara vurarak portakal ve mandalinaları yere dökerek yiyorlar. Domuzlarla başa çıkamayınca avcılardan yardım istedik” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin çağrısı üzerine Adanalı avcı Ümit Şahbaz ve arkadaşları, av programları yapan Ali Birerdinç'i Adana ya davet etti. Tarım zararlıları kapsamında yapılan avda, bir kısım domuz zararsız hale getirildi. Avcı Birerdinç'in, ekibi tarafından dört kamerayla görüntülendi.