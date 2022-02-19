Dublör kullanan dolandırıcı çetesi çökertildi

Gaziantep'te sahte kimlik ve dublör kullanarak 50 milyon TL'lik bir dolandırıcılığa imza atmak isteyen biri kadın 3 kişilik çete polis tarafından yapılan operasyon ile çökertildi.

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Gaziantep’te 15 Şubat 2022 tarihinde Şahinbey Tapu Müdürlüğünde meydana gelen yaklaşık 50 Milyon TL değerindeki arsanın sahte kimlik ve dublör kullanılmak suretiyle A.Z. isimli şüpheli şahsın üzerine geçirmeye çalışan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında arsa devir işlemleri için sahte kimlik kullanan dublör M.Y, söz konusu arsayı üzerine almaya çalışan A.Z ve bu şahıslara aracılık yaptığı tespit edilen Ö.B isimli 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.