Düzce’de zincirleme kaza: 7 yaralı
Düzce'de, TEM yolunda 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında, TEM yolu Bataklıçiftlik mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Yaşar yönetmindeki otomobil, aynı yöndeki Kamil Mamuk’un kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise Gökhan Yıldız’ın kullandığı otomobil ile Engin Söylemez’in otomobiline çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Feyzanur Yıldız, Leyla Yıldız, Mehmet Yaşar, Zeyno Yaşar, Halim Yaşar, Yahya Serdar Tekeoğlu ve Gülseren Tekeoğlu yaralandı.
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzcedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)