Edirne’de ele ele tutuşup hırsızlık yapan çift yine yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesinde, merdiven altında kamp sandalyeleri ile masa çalan biri kadın 2 kişi, bu kez de cami tuvaletinin kapı kilitleriyle tokmaklarını çaldı. Şüpheliler yakalanırken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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İspat Cami Mahallesi’ndeki Tahta Camin’in tuvaletinin kapılarının tokmak ve kilit gibi demir parçaları G.K. isimli kadın ile T.S. tarafından çalındı.

Polis, Paşayiğit Caddesi’nde durumundan şüphelendiği G.K. ve T.S.yi durdurmak istedi. Polisi gören şüpheliler kaçmaya başladı.

Şüpheliler, polisin takibi sonucu yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyete götürülen G.K. ve T.S.’nin, daha önce de el ele tutuşup girdikleri apartman bahçesindeki merdiven altından 2 kamp sandalyesi ile masa çalan 4 Nisan’da da serbest bırakılan şüpheliler olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K., savcılıkça serbest bırakılırken, T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (DHA)

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