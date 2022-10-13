Eğirdir Gölü’nde kadın cesedi bulundu
Isparta'da Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Eğirdir Gölü Liman mevkisi sahilinin 300 metre açıklarında bir kadının su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bota alınan kadının, hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Eğirdir Kemik Eklem, Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna götürüldü. (AA)