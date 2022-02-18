Abone Ol

Emekli öğretmenin ölümünde ‘sahte içki’ şüphesi

Samsun'da emekli öğretmen İbrahim Koca (60), evinde ölü bulundu. Koca'nın sahte içkiden zehirlendiği değerlendiriliyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Emekli öğretmenin ölümünde ‘sahte içki’ şüphesi

İlkadım ilçesi, Saitbey Mahallesi, 100’üncü Yıl Bulvarı’daki apartmanda emekli öğretmen İbrahim Koca’yı hareketsiz bulan kız kardeşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Eve gelen ekipler, Koca’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Koca’nın odasında şişeler ile içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Sahte içkiden zehirlendiği üzerinde durulan Koca’nın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı İlginizi Çekebilir Hatay'da 12 ton sahte içkiye 5 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
emekli gözaltı Hatay Polis Samsun