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Esenyurt’ta selin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı

Esenyurt’ta şiddetli yağış sonrası taşan dere nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini basan dere nedeniyle yaşanan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Yayınlanma: 09:11 - 10 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Esenyurt'ta gece saatlerinde bastıran yağmur sonrası derenin taşmasıyla nedeniyle Pınar ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok ev ve işyerlerini su bastı.

Baskının verdiği hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Vatandaşlar ve ekipler yaşanan hasarı tespit ve onarım için çalışmalarını devam ettirirken birçok yer ise kullanılamaz hale geldi.

Bodrum ve giriş kattaki işyeri ve evler suya gömüldü. (İHA)

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