Esenyurt’ta servis minibüsü kaza yaptı; 7 yaralı

Esenyurt'ta trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü, hafif ticari araca çaptı. Kazada servis minibüsündeki 5 işçiyle birlikte 7 kişi yaralandı.

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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi Akçaburgaz Caddesi’nde saat 08.15 sıralarında meydana gelen kazada, trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağa kontrolsüz giren servis minibüsü hafif ticari araca çarptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde kavşaktan hızla çıkan 34 HS 3045 plakalı hafif ticari araçla, yolun sağından gelen 34 LGP 731 plakalı servisle çarpıştığı görüldü. Kazada servis şoförü İlhan G.’nin kullandığı servis minibüsündeki 5 işçi ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale ambulans içinde yapılırken, tedavileri için hastaneye götürüldü. Kazanın görgü tanığı Adnan Demirel, “Şoförün iddiasına göre hafif ticari araç çok süratli geliyormuş. Fark eder etmez frene basmış ancak, duramamış” diye konuştu. (DHA)

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