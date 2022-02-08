Eşine şiddet uyguladığı sanılınca linç edildi

İzmit'te, boşanmak için eşiyle adliyeye giden kadın, yolda sinir krizi geçirdi. Bu sırada çevredekiler, kadına şiddet uygulandığını düşünerek, eşine saldırdı. Darbedilen eş, araya girenlerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtarıldı.

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Cumhuriyet Caddesi’nde dün öğle saatlerinde boşanma davası için adliyeye giden çift, yolda tartışmaya başladı.

Kadın, eşiyle tartışırken sinir krizi geçirdi. Bu sırada çevredekiler de kadına şiddet uyguladığını düşündükleri eşe saldırdı.

Tekme tokat dövülen kocaya, bazı kişiler yerde de vurmaya devam etti. Araya girenler, darbedilen kişiyi kalabalığın elinden son anda kurtardı.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, tarafları polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Fenalaşan kadına ise yine çevredekiler yardımcı oldu. (DHA)



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