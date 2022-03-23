Eşini öldüren 4 çocuk annesi için ‘meşru müdafaa’ kararı

Adana'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (69) aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğullarına (65), eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi nedeniyle ceza verilmedi. Efeoğulları, serbest bırakıldı.

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Olay, 19 Ekim 2021’de Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam evde alkol kullanan Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Arbede anında yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Osman Efeoğulları’nı ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ameliyata alınan Osman Efeoğulları, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları ise işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Hakkında kasten öldürme suçundan dava açılan Öznur Gülten Efeoğulları, Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşmasına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Efeoğulları, 47 yıl boyunca eşinden sürekli şiddet gördüğünü ve öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları’nın şikayetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları’na eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi nedeniyle ceza verilmemesine karar verdi. Öznur Gülten Efeoğulları, tahliye edildi. (DHA)

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