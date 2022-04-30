Eski eşi ve sevgilisini öldürdü! Ölmek üzereyken yakalandı

Muğla’nın Yatağan ilçesi Mesken Mahallesinde araç içinde eski eşi ile birlikte sevgilisini bıçaklayarak öldürdükten sonra firar eden zanlı olay yerinden8 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin halde yakalandı.

Yaşar ANTER

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Yatağan-Kavaklıdere yolu Mesken Mahallesi yolu üzerinde 34 GB 6384 plakalı araç içinde bir kadın cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz'ın bıçak darbeleri sonucu öldüğü ortaya çıktı. Araçta bulunan 25 yaşındaki Özgür Dağ'ın ise 112 ambulansı ile Yatağan Devlet Hastanesine sevk edildiği, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EMİYET HAREKETE GEÇTİ

Cinayetin ardından firari şüpheli 51 yaşındaki Özay Kayar'ın olduğu tespit edildi. Özay Kayar'ın yakalanması için Muğla Komando Tabur Komutanlığından 4 Jandarma Komando timi, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığından JASAT Timi, Jandarma İstihbarat Timi, Muğla İl Jandarma Komutanlığından bir iz takip arama timi, Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş timi, ile birlikte Olay Yeri İnceleme timi görevlendirildi.

ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Yapılan arma faaliyetleri sonucu cinayet şüphelisi Özay Kayar, olay yerine kuş uçumu 8 kilometre mesafede Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine bağlı Yayla mevkiinde Ormanlık arazide bitkin vaziyette yakalandı. İz Takip köpeği tarafından bulunan Özay Kayar'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Özay Kayar, 112 Ambulansı ile önce Yatağan Devlet Hastanesine, ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde jandarma ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Sevim Yılmaz’ın düzenlenen cenaze töreni ile Kavaklıdere Sallar Köyü Mezarlığı'nda, Özgür Dağ'ın ise Kavaklıdere'nin Alan Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildiği öğrenildi. Jandarma ve polisin Özay Kayar’ın bulunması için geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

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