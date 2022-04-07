Esnafı 12. kattan aşağı atan sanığın cezası belli oldu

İstanbul'da bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12’nci kattan aşağıya attığı gerekçesiyle yargılanan sanığın davasında mahkeme kararını verdi.

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Şişli’de bir ticaret merkezinde geçen yıl şubat ayında tartıştığı esnaf İlyas Demirci’yi 12’nci kattan aşağı atan Çağdaş Boyalı, 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Olay sonrası 11. kata düşen İlyas Demirci’nin avukatı “İddianamede anlatılan sanığın eylemi ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturur. Bu nedenle sanık Çağdaş Boyalı'nın bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Çağdaş Boyalı ise esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasında, önceki savunmalarını tekrar ettiğini ve beraatını talep ettiğini ifade etti.

Mahkeme, sanık Çağdaş Boyalı'nın ‘haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Heyet, ayrıca sanık Çağdaş Boyalı'nın duruşmadaki tutum ve davranışlarını da dikkate alarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.