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Esnafı bıktırmıştı! Hırsız girdiği 6’ncı işyerinde suçüstü yakalandı

Bursa'da 5 ayrı iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen S.A.T., girdiği 6'ncı iş yerinde suçüstü yakalandı. 

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Esnafı bıktırmıştı! Hırsız girdiği 6’ncı işyerinde suçüstü yakalandı

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gece bir iş yerine hırsızlık amacıyla giren S.A.T.’yi suçüstü yakaladı. Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, S.A.T. hakkında araştırma yaptı.

75 güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 5 ayrı iş yerinde de hırsızlık yaptığını belirledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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