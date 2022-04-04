Fatih’te 4 katlı kapalı otoparkta patlama!

İstanbul Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama kameraya yansıdı.

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Süleymaniye Mahallesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi’nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otoparkın birinci katına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.

Patlama ile beton parçalarının sokağa savrulduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri, otoparkta detaylı inceleme yaptı. Patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi. Otoparkta meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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