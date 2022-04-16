Feci kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 2 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada otomobil ikiye ayrıldı, 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 19.15’te Sinop-Boyabat karayolu Karacaören istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 DA 692 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan yola çıktığı sırada 57 AY 393 plakalı minibüs ile çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil ikiye bölünürken, otomobil içinde bulunan Yunus Akça (71) ve Necati Sarı (61) hayatını kaybetti.

Minibüs içinde bulunan Abit Yaylaoğlu ve Ozan Yaylaoğlu ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Seyrantepe'de kaza nedeniyle kapanan yol trafiğe açıldı

İlginizi Çekebilir Kazada yaralanan Sude, 23 günlük yaşam savaşını kaybetti