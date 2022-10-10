Abone Ol

FETÖ operasyonu: 14 kişi yakalandı

Manisa'da FETÖ'nün güncel kadın ve genç yapılanmasına yönelik operasyonda 14 zanlı yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
FETÖ operasyonu: 14 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte örgütün güncel öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldıkları suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 dolar, 2 bin 550 avro ve 122 bin 235 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Firari FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı İlginizi Çekebilir Firari FETÖ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile aile hekimi cep telefonu Dolar Emniyet FETÖ gözaltı istanbul Kadın Manisa öğrenci