Firmaların mail adreslerine sızdılar: 4 milyonluk vurgun

İstanbul'da uluslararası ticaret yapan firmaların mail adreslerine sızarak, ödemeleri kendi hesaplarına yönlendiren bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şebekenin, "Man in the middle" (Aradaki adam) olarak bilinen yöntemle yaklaşık 4 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Operasyonda 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisini harekete geçiren olay, uluslararası ticaret yapan bazı firmaların şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, firmalar ihraç ettikleri bazı ürünlerin ödemelerini beklerken, paralarının farklı kişilere transfer edildiğini öğrendi.

Yurt dışında ihracat yapılan şirket arandığında ise “Banka hesabınızın değiştiği bilgisi geldi. Mail ile gönderdiğiniz proforma belgesiyle istediğiniz yeni hesaba ödeme yaptık” denildi. Firma sahipleri dolandırıldıklarını anlayınca soluğu poliste aldı.

ARADAKİ ADAM YÖNTEMİ

Siber polisinin yaptığı çalışmada şikayetçi firmaların “Aradaki adam” yöntemiyle dolandırıldığı anlaşıldı. Firmaların mail adresine zararlı yazılımlarla sızdıkları tespit edildi. Dolandırıcılar bu yazılımlar sayesinde şirketin mail adresindeki yazışmaları takip ederek, tüm ticari sürece hakim oldu. Takip sırasında pasif olarak bekleyen şüpheliler, gönderilen ürünlerin proforma kağıtlarını da mail üzerinden ele geçirince ikinci aşamaya geçildi.

PARALARI KENDİ HESAPLARINA İSTEDİLER

Dolandırıcılar bu aşamadan sonra pasif bekleyişi sonlandırdı. Önce gönderilen proforma kağıdının karşı taraf gönderimi engellendi. Daha sonra ele geçirilen proforma üzerinde oynamalar yapılarak yeni bir banka hesap numarası eklendi. Karşıdaki şirkete bir mail atılarak, banka hesaplarında değişiklik olduğu belirtildi. Ardından, proforma belgesiyle yeni hesap bilgileri iletildi. Dolandırıcıların uyguladığı yöntem sayesinde, firmaların alacağı paralar, şebekelerin hesaplarına aktarıldı.

4 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK

Araştırmalarda, dolandırıcıların 4 milyon liralık vurgununu tespit eden ekipler şebeke üyeleri ile ilgili bazı izlere de ulaştı. Çalışmalarda önce paraların transfer edildiği hesapların sahipleri düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Şüphelilerden yola çıkan polis, mail hesaplarına sızan 3 şüpheliyi de belirledi. Nijerya uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerden 2’si aynı gün gözaltına alındı.

ELEBAŞI HAVALİMANINDA YAKALANDI

Şebekenin elebaşı olan Nijerya uyruklu B.B.E. ise kaldığı adreste bulunamadı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı bilgisi üzerine, havalimanlarına bilgi verildi. B.B.E. İstanbul Havalimanı’nda uçağa binmek üzereyken gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3'ü Nijerya uyruklu toplam 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kart kopyalama cihazı, çok sayıda kopyalanmış kart ve dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

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