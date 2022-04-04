Gazeteci Rauf Gerz motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz (56), Sultangazi'de Yüksel Çalkam idaresindeki otomobilin kendi kullandığı motosiklete çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki 34 RG 434 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü Yüksel Çalkam, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

RAUF GERZ KİMDİR?

1966 yılında İstanbul’da doğan Rauf Gerz, evli ve bir çocuk babası. Marmara Üniversitesinde Türkoloji, Anadolu Üniversitesinde İşletme eğitimi aldı.1984 yılında Son Havadis Gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1987 yılında Günaydın Gazetesine polis adliye muhabiri olarak geçti.

1988’de havacılıktan sorumlu muhabir olarak Atatürk Havalimanında görev almaya başladı. 1991-2000 yılları arasında Hürriyet Gazetesinin, havaalanı muhabiri olarak çalıştı.

2000 yılında aktif gazeteciliği bırakarak Sabiha Gökçen Havalimanının kurucu ekibinde yönetici olarak görev aldı. Bu görevinin yanında 2002-2006 yılları arasında Akşam Gazetesine haftalık havacılık ve motosiklet sayfaları hazırlamaya başladı.

2004 yılında Sabiha Gökçen Havalimanından ayrılarak Onur Havayollarının Kurumsal İletişim Direktörü oldu. Aynı zamanda 2006-2008 yılları arasında Forum Diplomatik Gazetesinde politika ve ekonomi alanında köşe yazarlığı yaptı.

2008 yılından itibaren 2012’ye kadar NTV Radyo’da OnAir isimli haftalık havacılık sohbet-bilgilendirme programını Oğuz Otayla birlikte sundu. Bu arada 2009 yılından günümüze kadar MotorOn isimli motosiklet dergisine test yazıları ve motosiklet felsefesi üzerine köşe yazıları yazdı. DHA