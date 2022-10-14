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Gaziantep’te iplik atölyesinde korkutan yangın!

Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

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Gaziantep’te iplik atölyesinde korkutan yangın!

Yangın, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesinde bulunan bir iplik atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler durumu 112’ye bildirdi.

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı. (DHA)

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