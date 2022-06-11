Abone Ol

Gaziantep’te rögar kapağı hırsızlığına 2 gözaltı

Gaziantep'te, bir apartmanın önündeki rögar kapağını çalan M.İ., güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı. M.İ.'nin rögar kapağını sattığı belirlenen A.B. de gözaltına alındı.

Yayınlanma: 10:50 - 11 Haziran 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Mücahitler Mahallesindeki bir apartmanın önünde bulunan rögar kapağı çalındı. Durumu fark eden mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunan M.İ. olduğunu belirledi.

M.İ., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.İ.’nin ifadesinde rögar kapağını sattığını söylediği ruhsatsız faaliyet yürüten hurdacı A.B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi. (DHA)

Hırsızlar bir ilçede rögar kapağı bırakmadı! İlginizi Çekebilir Hırsızlar bir ilçede rögar kapağı bırakmadı!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Gaziantep gözaltı Haber Tekirdağ yağmur