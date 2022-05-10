Genç kadın trafik kazası kurbanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde idari personel olarak görev yapan Emsal Gök, kullandığı otomobilin TIR'la çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 08.30 sıralarında Burdur- Tefenni karayolunda meydana geldi. Kavşakta ‘U’ dönüşü yapmak isteyen 38 yaşındaki Emsal Gök’ün kullandığı otomobil, aynı yöne giden Hasan Ç. yönetimindeki TIR’la çarpıştı.

TIR, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Kazada iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Emsal Gök hayatını kaybetti. Hafif yaralanan TIR şoförü Hasan Ç.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İki çocuk annesi Emsal Gök’ün MAKÜ Eğitim Fakültesi’nde idari personel olarak görev yaptığı ve işe gitmek için yola çıktığı öğrenildi. (DHA)