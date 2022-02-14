Gençler, araya aldıkları arkadaşlarını öldüresiye darp etti

Gaziantep'te bir grup genç, aralarına aldıkları arkadaşlarının önce kafasına kaskla vurdu, sonra da bıçak çekerek tekme tokat saldırıp öldüresiye darp etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen dehşet anları bu kadar da olmaz dedirtirken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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Olay, 10 Şubat 2022 Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları öne sürülen başka bir genç Erdal K.’yı aralarına alarak uzun süre öldüresiye darp etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “10.02.2022 tarihinde Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi’nde bir parkta meydana gelen E.K. isimli müştekiye yönelik yağma olayı ile ilgili olarak birimlerimizce yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 4 suça sürüklenen çocuk yakalanmış, 13.02.2022 tarihinde adli mercilere sevk edilen suça sürüklenen çocuklardan 2’si nitelikli yağma suçundan tutuklanmış, diğer 2’si ise serbest kalmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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