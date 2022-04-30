Gezi tutukluları için Silivri’de eylem

TMMOB, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve Sosyal Haklar Derneği, Silivri Cezaevi önünde Gezi davası kararlarını protesto etti.

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gezi davasında, bir hakimin daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıkan mahkeme heyeti, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18 yıl hapis cezası vermişti.

GEZİ HALKTIR, HALK KAZANACAK

Can Atalay, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay ve Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde eylem yapıldı. TMMOB adına ‘Kimse Dokunamaz Bizim Suçsuzluğumuza' pankartı açılırken ‘Ferman Padişahın Gezi Milyonların', ‘Emeğimize, Doğamıza Dokunamazsın', ‘Gezi Halktır, Halk Kazanacak' dövizleri taşındı.

Eyleme, Gezi protestoları sırasında gaz kapsülü ile başından vurularak hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan da katıldı.

“ARKADAŞLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Tek adam rejiminin ihtiyaçlarına göre karar veren mahkemelerin hukuksuz, tanıksız, keyfi ve tutarsız kararlar aldığı bir rejimde demokrasinin kuvvetler ayrılığının ve en temel anayasal hakların yok sayıldığı bir ülke haline geldik. Gezi Parkı'na sahip çıktığı için, ‘yaşamıma daha fazla karışma' dediği için Gezi direnişi sırasında polis şiddeti ile hayatını kaybeden gençlerin katillerinin aklandığı, bu vahşete isyan edenlere hapis cezası verilebildiği bir ülke haline geldik.

“Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik, bu vicdansızlık, bu düşmanlık sona erinceye kadar; arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar hukuk tarihine kara leke olarak girecek; bu davadan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız.”