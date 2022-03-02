Göçmen kaçakçısı Türk kaptana 23 kez müebbet hapis cezası onandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden bindirdiği göçmenleri tekne ile Kalalimnos Adası’na geçirmeye çalışırken teknenin batarak 7 göçmenin yaşamını yitirmesine neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Türk kaptan Metin Göktaş kendisine verilen 23 kez müebbet hapis, 2 milyon 900 bin 500 Euro da para cezasının iptalini istediği Yargıtay 5. Dairesi temyizi kabul etmedi, cezayı onadı.

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi yakınlarında, 2017'nin Kasım ayında, aralarında Irak, İran, Suriye ve Lübnan vatandaşının yer aldığı 23 göçmenin bindirildiği sekiz metre uzunluğundaki, dıştan takma kabinli tekne, Kalalimnos adasına geçmeye çalışırken ada yakınlarında batmış, 7 göçmen hayatını kaybetmiş, 5 göçmen de kaybolmuştu. Göçmenlerin ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki Bodrumlu kaptan Metin Göktaş da denizden kurtarılarak gözaltına alınmıştı.

TARİHİ CEZA VERİLDİ

Ekim 2021 tarihinde Rodos Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 yıl süren davada karar açıklanmış Göktaş'ı mahkemede Rodoslu Avukat Despina Kokkari savunmuştu. Karar duruşmasında Bodrum’da yaşadığını belirten ve olaydan dolayı üzüntüsünü ve affını isteyen Türk kaptana 23 kez müebbet hapis ve 2 milyon 900 bin 500 Euro para cezası verildiği açıklanmıştı.

Göktaş'ın cezasının düşürülmesi için Rodos Yargıtay 5. Dairesi'ne yaptığı temyuz başvurusunun reddedildiği, cezasının aynen onandığı belirtildi. Haberi bugün Rodos Adası'nda yayın yapan Dimokratiki Gazetesi okuyucularına duyurdu.

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