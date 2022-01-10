Göçük altında kalan işçiden sevindiren haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde birkaç günden bu yana yağan yağmur nedeniyle gevşeyen toprak kayması sonucu Turunç Mahallesi’nde alt yapı çalışması yapan Türk Telekom işçisi Kahraman Özkan toprak altından sağ çıkarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir haftadan bu yana devam eden yağmurların gevşettiği toprak kayması sonrasında göçük altında kalan bir işçi kurtarıldı.

Turunç Mahallesi Glorya Sitesi önünde alt yapı çalışmaları yapan Türk Telekom işçisi Kahraman Özkan aniden göçük nedeniyle toprak altında kaldı.

Olay yerine kısa zamanda ulaşan Muğla Belediyesi Kurtarma ekipleri Kahraman Özkan'ı göçük altından kurtarmayı başardı. Hayati tehlikesi bulunmayan Özkan ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

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