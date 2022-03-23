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Güngören’de pitbull dehşeti

İstanbul Güngören'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, saldırdığı kişinin pantolonunu bir süre bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, çığlıklar mahalleyi inletti.

Yayınlanma: 22:17 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
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Olay, akşam saatlerinde Güngören Haznedar Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, yoldaki bir kişiyi pantolonundan ısırıp bir süre bırakmadı. Saldırıya uğrayan kişi, acı içinde mahalleyi inletirken, sahibi köpeği ipinden çekip güçlükle bıraktırabildi.

“KÖPEK AĞIZLIĞI AÇIK BİR ŞEKİLDE ADAMA SALDIRDI”

Olayı gören mahalle sakini Selda Dikçe, “Biz o sırada içerdeydik. Sonra bir anda bağırış sesleri geldi. Tam bu noktada köpek ağızlığı açık bir şekilde adama saldırdı. Bacağını kaptı. Adam hâlâ bağırıyordu. Arkadaşı köpeği çekmeye çalıştı. Ağzını açmaya çalışıyordu. Daha sonra ayrılıp normal bir şekilde gittiler” dedi. (DHA)

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