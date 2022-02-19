Güngören’de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi

İstanbul Güngören'de çökme riski bulunan 52 yıllık site için yapılan incelemelerin ardından tahliye kararı alındı. Polis ve zabıta ekipleri tahliye kararını bugün site sakinlerine ulaştırarak binada yaşayanları tahliye etti.

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Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut sitesinde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı.

Binanın çöken bazı yerlerine kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalışan site sakinlerinin talebi üzerine Güngören Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri karot örneği alarak, binada inceleme yaptı. Alınan karot örneklerinin ardından binanın yıkımına karar verildi.

4 bloktan oluşan 50 daireli site sakinlerine bugün zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye kararı iletildi. Site sakinlerine değerli eşyalarını yanlarına alarak binadan çıkmaları istendi. Kalacak yeri olmayanlara da belediye tarafından yer sağlanacağı öğrenildi.

“BUGÜN SADECE İNSAN TAHLİYESİ YAPILIYOR”

Bugün aldıkları tahliye kararına hazırlıksız yakalandıkları ifade eden Ata Aydoğdu, “Bugün mühürleme kararı çıktı. Tahliye edilecek, bizim de bir planımız yok, anlık oldu. Keşke birkaç gün önceden haberimiz olsaydı. Şimdi herkes bu anlamda bir şok geçirdi. Bir yer göstereceklerini düşünüyorum insanlara. Bunun dışında kalacak bir yerim yok, buradaki çoğu insan da mağdur durumda” diye konuştu.

Bir diğer site sakini olan Faruk Macı da “Bugün sadece insan tahliyesi yapılıyor, eşya değil. Sonraki aşamalarda eşya tahliyesi ve bina yıkımı olacak” dedi. (DHA)