Hafıza kabı olan kadına şok yaşatmak için silahla ateş eden şahıs yakalandı

Esenyurt’ta geçirdiği kaza sonrası hafıza kaybı yaşayan kadına şok geçirmesi için kuru sıkı tabanca ateş eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşanan olayda sokakta yürüyen iki kadına bir şahıs kuru sıkı tabancayla ateş ederek kaçmış, olayda bir kadın bayılmış, diğer kadın ise olaya tepki vermemişti.

Yaşanan olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayı kısa sürede çözerek, şahısların hafıza kaybı yaşayan bir kadını şok etmek için bu yola başvurulduğunu tespit etmişti.

Olayın ardında çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, silahla ateş eden şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs hakkında ‘Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokulması' ve ‘silahlı tehdit' suçlarından adli tahkikat başlatıldı. (İHA)

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