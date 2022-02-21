Hareket halinde hem birbirlerine hem polise ateş açtılar

Adana’da alacak verecek meselesinden dolayı hareket halindeki otomobilde tartışan iki kişi birbirini vurup, olaya müdahale etmek isteyen polise de ateş etti.

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Olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan Abdullah K. ile Adnan A. konuyu konuşmak için buluştu. İki şahıs otomobile binerek giderken aralarında tartışma başladı.

Otomobil Mavi Bulvar’a geldiği sırada tartışma büyüyünce şahıslardan biri tabancasını diğeri pompalı tüfeğini çekerek birbirine ateş etti. Olayı gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen ekipler, şahıslara teslim olmasını istedi. Ancak şahıslar, polisin “teslim olun” anonsuna ateşle karşılık verip kaçmaya çalıştı. Polis bunun üzerine otomobile operasyon düzenledi.

Polis operasyonda iki kişiyi de yaralı olarak yakaladı. Şahısların yaralı olduğunu gören polis sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı iki kişiyi hastanelere kaldırdı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

AİDAT YÜZÜNDAN TARTIŞMIŞLAR

Yapılan çalışmada Adnan A.'nın daha önce sitede yöneticilik yaparken aynı sitede oturan Abdullah K.'nın aidat borcunu ödemediği bugünde bu nedenle bir araya gelip kavga edip çatıştıkları öğrenildi.