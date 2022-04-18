Hatay, Dörtyol’daki yangın kontrol altına alındı

Hatay’da dün gece saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangında ne kadar alanın zarar gördüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı.

Can ÇAPAR

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Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına ilk dakikalardan itibaren çok sayıda arazöz, su tankı ve personel ile müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangına müdahale gece boyu devam etti. Rüzgar yangını yayarken ekiplerin müdahalesini güçleştirdi. Havanın aydınlanmasıyla karadan müdahaleye daha da ağırlık verildi ancak havadan müdahale sağlanamadı.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ: KONTOL ALTINDA, MÜDAHALE SÜRÜYOR

Sabahın aydınlanmasıyla birlikte karadan müdahalenin hızlandığı yangının kontrol altına alındığı açıkladı. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Dörtyol ilçemize bağlı ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerimiz ile orman işletme müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alındı, müdahale devam ediyor” denildi.

Yangında ne kadar alanın zarar gördüğü ve ekip ile araç sayısına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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