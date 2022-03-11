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Hayvan pazarında sopalar konuştu

Iğdır Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıkan kavgada sopalar konuştu.

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Hayvan pazarında sopalar konuştu

Kavga, sabah saatlerinde Söğütlü Mahallesinde bulunan hayvan pazarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan iki grup hayvan pazarında tartışmaya başladı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada iki grup birbirlerine sopalar ile saldırmaya başladı. Sopaların konuştuğu kavgayı vatandaşlar araya girerek ayırdı. Kavga esnasında taraflar ‘vurun vurun’ diye bağırdılar. (İHA) 

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