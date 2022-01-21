Hemşire Ömür Erez son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Kartal'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı. Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü.

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Kartal’da görev yaptığı 10 NO’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde öldürülen bir çocuk annesi Ömür Erez’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Erez, önce Yalı Mahallesi Topselvi’deki baba ocağına getirildi. Cenazede Ömür Erez’in annesi Gülsüm Erez dakikalarca kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

Burada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii’ne götürüldü. Erez’in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez’in yakınları ve arkadaşları katıldı.

Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez’e komşuları koluna girerek teselli etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazında konuşan cami imamı, Diyanet Başkanlığı olarak hemşire Ömür Erez’i şehit kabul ettiklerini ifade etti. DHA

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