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Iğdır’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı.

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Iğdır’daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İlçeye bağlı Gödekli köyünde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kurşunların isabet ettiği 5 kişi yaralandı. Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.A. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KÖYÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA TEDBİR ALINDI

Diğer yaralılar ise Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kavganın ardından köyün giriş ve çıkışlarında, polis ekipleri ise Iğdır Devlet Hastanesi önünde güvenlik önlemi aldı. AA

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