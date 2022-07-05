İki çocuk çaldıkları otomobille araçlara çarpa çarpa ilerledi

İstanbul Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Çocuklar bir süre ilerledikten sonra otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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İddiaya göre iki çocuk, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 2003 Sokak’ta park halinde olan 34 RM 4254 plakalı otomobilin kilitlenmemiş olduğunu fark etti.

Kapıyı açıp otomobilin içini arayan çocuklar yedek anahtarını buldu. Yedek anahtarla lüks otomobili çalıştıran iki çocuk, park halindeki araçlara çarpa çarpa 50.Yıl Mahallesi’ne kadar ilerledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir süre daha ilerledikten sonra durdurdukları otomobilden inen çocuklar, yaya olarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor. DHA

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