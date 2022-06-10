‘İki çocuk kaçırıldı’ ihbarı büyük panik yarattı, gerçek bambaşka çıktı

İstanbul’da polise yapılan '2 çocuk kaçırıldı' ihbarı büyük paniğe sebep oldu. Ancak polisin yaptığı çalışma olayın arkadaşlar arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını ortaya çıkardı. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan gençler arkadaşlarını otomobil bagajına kilitledi. O anları telefonla kaydeden arkadaşların şakalaşması ise çocuk kaçırma olarak anlaşıldı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay dün saat 20.35 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre polise ihbar yapan vatandaşlar 2 çocuğun kaçırıldığını belirtti. Bunun üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ancak adrese ulaşılınca, hiçbir aileden çocuklarının kaçırıldığına dair bir bilgi verilmedi. Bunun üzerine polis mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

“BAGAJDAN İNDİRİP TARTAKLADILAR”

Görgü tanıklarıyla yapılan görüşmede, bir aracın durakladığı, araçtan inen kişilerin bagaj içerisindeki bir çocuğu indirerek tartakladığı ve olay yerinden kaçtığı belirtildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yapılan çalışmada görgü tanıklarının bilgi verdiği araç plakası belirlendi. Kameralardan araç sürücüsü tespit edildi. Bir firmaya ait aracı kullanan L.C.K. polis ekiplerince yakalandı.

GERÇEK ANLAŞILDI

Şüpheli yapılan sorgusunda gerçek ortaya çıktı. İddiaya göre L.C.K., ve bir başka arkadaşı, iş çıkışında aynı yerde çalıştıkları B.K.'yı eğlence amacıyla arabanın bagajına bindirdi.

Daha sonra ise olayın yaşandığı adrese giderek, aracın bagaj kapısını açan 2 kişi arkadaşları B.K.'yı indirdi. Şaka amaçlı olarak arkadaşları B.K.'yı tartaklan 2 isim o anları kameraya da kaydetti.

KULAKTAN KULAĞA YAYILDI

Üç iş arkadaşının şakalaşması, 2 çocuğun kaçırıldığı iddiasına dönüşerek sosyal medyada da yer aldı. Kulaktan kulağa yayılan bazı haber sitelerinde de yer alan konu paniğe sebep olurken, olayın şakadan ibaret olduğunun anlaşılması bir çok kişinin yüreğine su serpti.