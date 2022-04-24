Abone Ol

İki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

Küçükçekmece'de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İkitellide yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi.  (DHA)

Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
aile kavga Küçükçekmece Şanlıurfa