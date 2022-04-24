İki grup arasındaki meydan kavgası kamerada

Küçükçekmece'de sokak ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, önceki gün akşam saatlerinde İkitellide yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir grupla, başka bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ortalık bir anda savaş alanına döndü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sone ererken tarafların polise şikayetçi olmadığı öğrenildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı