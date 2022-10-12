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İki grup birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı, olaya karışan iki kişi tutuklandı.

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İki grup birbirine girdi, ortalık kan gölüne döndü

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı’nda aralarında husumet bulunduğu iddia edilen S.K. (18), Ü.B. (13) ve O.K. (16) ile M.K. (16), S.K. (36) ve M.K. (22) tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki gruptan 6 kişi bıçakla yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, polis araçları ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan S.K’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olaya karışan diğer kişiler, tedavileri sonrasında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.K. (22) ve M.K. (16) tutuklandı. (AA)

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