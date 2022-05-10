İki yabancı gencin makaslı ve taşlı kavgası kamerada

Samsun'da yabancı uyruklu iki gencin sokakta dakikalar süren kavgası kameralara yansıdı.

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Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yabancı uyruklu şahıs önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Birbirlerini kovalayan gençlerin caddedeki kavgası dakikalarca sürdü. Kavga sonunda şahıslardan biri makasla diğerini sol omzundan yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralayan şahsı gözaltına aldı. Omzundan makasla yaralanan ve kanlar içerisinde kalan kişi ise olay yerine gelen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İHA)

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