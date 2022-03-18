İmamı duyan telefona sarıldı

Berat Kandili nedeniyle Denizli’de vatandaş camilere akın etti. Pamukkale Üniversitesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi kandil gecesi tamamen doldu. Namazın ardından tesbihat duası okuyan imamın sesi vatandaşı mest etti. Cemaat telefonlarına sarılarak o anları kaydetmeye çalıştı.

Selami AYDIN

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Berat Kandili'nde Denizlililer camilere akın etti. Kentin en büyük camileri arasında yer alan, Pamukkale Üniversitesi içindeki Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi tamamen doldu.

6 bin 800 kişilik camide kalabalık nedeniyle saflar sıklaştırmak zorunda kalındı. Kılınan yatsı namazının ardından vatandaşların bir kısmı camiden ayrılırken imam Ali Sürücüoğlu Kur'an tilaveti yaptı.

İmamın sesini duyan cemaatin bir kısmı tilaveti dinlemeyi tercih etti. Daha sonra tesbihat duası okuyan imam Sürücüoğlu'nun sesi dinleyenleri mest etti.

Cemaatin bir kısmı camide oturup imamın duayı bitirmesini beklerken bir kısmı ise cep telefonları ile Sürücüoğlu'nun dualarını kaydetmeye çalıştı.