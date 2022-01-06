Haberler - Günün İçinden

İş arkadaşını takip edip evinin girişinde taciz etti iddiası

İstanbul Güngören'de, iş arkadaşını takip edip, evinin girişinde tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, genç kızın bağırmasıyla gelen mahalle sakinleri tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Yayınlanma: 10:45 - 06 Ocak 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim H.D., mesai bitiminde aynı iş yerinde çalıştığı genç kızı evine kadar takip etti. Genç kız, evinin girişinde taciz edildiği gerekçesiyle bağırmaya başladı.

Sesleri duyarak gelen mahalle sakinleri İbrahim H.D.’yi yakaladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, İbrahim H.D.’yi mahalle sakinlerinden teslim alarak, polis merkezine götürdü. İbrahim H.D.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA

Taksim'de taciz iddiası: 2 gözaltı İlginizi Çekebilir Taksim'de taciz iddiası: 2 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster