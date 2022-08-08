İşçinin parmakları koptu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçinin 2 parmağını koptu.
Olay, saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Mehtap sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Bıçkıda ahşap kesimi yapan Muhammed Enes D.(24), bir anlık dikkatsizlik sonucu sol elini makineye kaptırdı.
Sol elinin 2 parmağı kopan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı tedavinin ardından ambulansla kopan parmakları dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahisine sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)