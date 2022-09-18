İstanbul’da 10 milyon dolarlık gasp şüphelileri adliyeye sevk edildi

Fatih'te, çakarlı minibüsle gelen 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darp edip, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin olduğu öğrenilen çantayı gasp etti. İstanbul ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ikisi polis 12 kişi, adliyeye sevk edildi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Laleli Ordu Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, çakarlı minibüsle döviz bürosu önüne gelen 4 şüpheli, bürodan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, kendilerinden şüphelenen kişiyi darp ederek minibüse bindirdi. Şüpheliler, içinde 3 milyon 250 bin dolar, 885 bin Euro ile 200 bin Sterlin bulunan çantayı gasp ettikten sonra darp ettikleri kişiyi araçtan indirip, kaçtı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından İstanbul ve Aydın’da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, ikisi polis, ikisi kadın olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 4 gü süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan gasbedilen paranın büyük kısmının ele geçirildiği öğrenildi. (DHA)

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