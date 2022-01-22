İstanbul’da 250 kilo metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, 250 kilo metamfetamin ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki gönderilere ilişkin gerçekleştirilen analizde, Güney Amerikadan getirilen ve otopark tamponu olarak beyan edilen ürünler, riskli olarak değerlendirildi.

X-Ray cihazı taramasında, plastikten üretilmiş malzeme içinde şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. 2 narkotik dedektör köpeğin de şüpheli ürünlere tepki vermesi üzerine, toplam 100 otopark tamponu cinsi ürün kesilerek açıldı.

Ürünlerin içine gizlenmiş paketlerde, kristal görünümlü maddeler tespit edildi. Maddelerden alınan numunenin, uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon sonucu 250 kilo ağırlığında metamfetamin ele geçirilirken, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. DHA

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