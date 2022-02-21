831 bin sentetik hapla yakalandılar, serbest kaldılar!

İstanbul’un Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan dört şüpheli ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Maltepe ilçelerinde matbaa ve ecza deposu olarak faaliyet gösteren iki adreste sentetik hap saklandığı istihbaratını alıp baskın düzenledi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan matbaa ve ecza deposunda yapılan aramalarda 831 bin 544 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucu haplara el konulurken, zanlılar sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilere ev hapsi verildiği öğrenildi.