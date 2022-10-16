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İstanbul’da akılalmaz kaza: 4 kişi yaralandı

İstanbul Sultanbeyli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle taksi, hafif ticari aracın üzerine çıktı.

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İstanbul’da akılalmaz kaza: 4 kişi yaralandı

Sultanbeyli’de Adil Mahallesi Genç Osman Caddesi ile Zonguldak Sokak kesişiminde, içinde yolcu bulunan Rıdvan S. idaresindeki taksiyle, İsmail M. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışma sonucu takside sıkışan yolcu ile iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polis, kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri taksi içinde sıkışan yaralıyı kurtardı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AA)

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