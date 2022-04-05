İstanbul’da gölde çürümüş ceset bulundu

İstanbul Avcılar’da göl kenarında ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş ceset buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi.

Göl kenarında amfibik araçla sivrisineklere yönelik ilaçlama yapan belediye ekipleri, çürümüş bir ceset buldu. Çalışanlar hemen durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede çürüyen cesedin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde savcı ve polisin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir Narcos Türkiye! Büyükçekmece kazısından sadece ceset çıkmadı...