İstanbul’da motosikletle gelip tekel bayisini kurşunladılar

Beylikdüzü'nde iki kişi motosikletle gelip, tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyerek, kaçtı. Yaşanan kurşunlama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, dün, saat 17.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişiden arkada oturan şüpheli, tekel bayisine doğru silahla ateş etti.

Saldırganlar, durmayarak, geldikleri motosikletle kaçtı.

Silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camına isabet etti. Bildirilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri, olay yeri incelemesi yaparken, saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa motosikletle gelen iki şüphelinin, iş yerini kurşunlayıp, hızla kaçtıkları görülüyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Para için tartışıp, evini kurşunladılar