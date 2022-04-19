İstanbul’da polis aracına bindirilen kişinin kaçış anı kameraya yansıdı

İstanbul Sultanbeyli'de polis ekiplerince emniyete götürülmek üzere ekip aracına bindirilen bir kişinin araçtan kaçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi’nde yaşandı. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yürütülen bir çalışmayla ilgili bilgisine başvurmak için emniyete götürülmek istendiği S.Ö.’yü polis aracına bindirdi.

S.Ö., iki polis memurunun aynı araca geçmesinin ardından arka sağ kapıyı açıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

S.Ö.’nün olaydan kısa bir süre sonra Ahmet Yesevi Polis Merkezi Amirliğine geldiği belirtildi. Herhangi bir suçtan aranmadığı kaydedilen S.Ö.’nün işlemlerinin ardından emniyetten ayrıldığı ifade edildi. (DHA)